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Devesi ile petshopa giren adam sosyal medyada olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 08:33 | Son Güncelleme

ABD’nin Michigan eyaletinde bir adam devesi ile evcil hayvan marketine girdi.

ABD’nin Michigan eyaletinde bir adam devesi ile evcil hayvan marketine girdi. Devesini gezmeye çıkardığını söyleyen adamın videosu ise sosyal medya platformlarında viral olarak yayıldı.
ABD’nin Michigan eyaletinde bir adam, 700 kiloluk deveyle evcil hayvan marketine girdi. Devenin sahibi onu yürüyüşe çıkardığını, çünkü sokakta insanların arasında yürümeye alışmasını istediğini söyledi.
Michigan eyaletinde bulunan Muskegon County’deki bir petshopda köpek, kedi, yılan ve iguanalarla ilgilenen müşteriler, ’Jefrrey’ isimli deveyi görünce şaşkınlık yaşadı.
2 metreden fazla boyuyla ilgi odağı olan Jeffrey hakkında konuşan evcil hayvan mağazasında çalışan Jenny Ferels, "Jeffrey mağazada yaptığı küçük keşif gezisini gerçekten sevdi. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyor. Çok arkadaş canlısı" dedi.
Şirket politika olarak deve gibi iri hayvanların binaya girmesine izin vermemesine rağmen, sorumlular Jeffrey için bir istisna gerçekleştirdi. 11 yaşında olduğu öğrenilen Jeffrey’nin sahibi Scott Lewis ise onu yürüyüşe çıkardığını, çünkü sokakta insanların arasında yürümeye alışmasını istediğini söyledi.

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