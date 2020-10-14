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Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 23:52 | Son Güncelleme

Bursa’da kamyonetin arkasına bağlanarak trafikte sürüklenen deveyi gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken, hayvana yapılan eziyet kameraya yansıdı.Olay, Bursa yakın çevre yolu Samanlı kavşağında meydana geldi.

Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler

Bursa’da kamyonetin arkasına bağlanarak trafikte sürüklenen deveyi gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterirken, hayvana yapılan eziyet kameraya yansıdı.
Olay, Bursa yakın çevre yolu Samanlı kavşağında meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, boynundan halatla kamyonete bağlanan deve seyir halindeki trafikte metrelerce sürüklendi. Deve’nin eziyet çektiği ve trafiğin durma noktasına geldiği anlar anbean görüntülendi. Trafikte bazı sürücüler ise tepkilerini korna çalarak belirtti.

Deveyi kamyonete bağlayıp trafikte sürüklediler

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