Deviasyon ameliyatı nedir? Deviasyon ameliyatı nasıl yapılır, ne kadar sürer?

Septum, burun deliklerini ayıran ince bir yapıdadır ve normalde ortada bulunmalıdır. Ancak bazı durumlarda, septumun eğriliği veya deviasyonu, burun tıkanıklığı, nefes alma zorluğu ve diğer solunum problemlerine yol açabilir. Deviasyon ameliyatı bu tür sorunları düzeltmek için gerçekleştirilir.

Deviasyon ameliyatı nedir?

Deviasyon ameliyatı, burun içinde yer alan septumun eğriliğini düzeltmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Septum, burun deliklerini ayıran ince bir duvardır ve normalde ortada yer alır. Bazı durumlarda eğrilik gösterir ve bu durum "septum deviasyonu" olarak adlandırılır. Eğrilik, nefes alma güçlüğü, burun tıkanıklığı, horlama ve sık sık sinüs enfeksiyonu gibi sorunlara yol açabilir. Deviasyon ameliyatı bu semptomları gidermek ve hastanın rahat nefes almasını sağlamak amacıyla uygulanır.

Deviasyon ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır. Cerrah, burun deliklerinin iç kısmından veya dış kısmından bir kesim yaparak septuma ulaşır. Eğri olan septum kısmı çıkarılır veya düzeltilir. Ardından burun boşluğu açılarak, burun içi düzgün bir hâle getirilir. Ameliyat sonrası burun deliklerine genellikle tampon yerleştirilir. Bu tamponlar burun içindeki kanama riskini azaltmak ve iyileşmeyi desteklemek amacıyla kullanılır.

Deviasyon ameliyatı ne kadar sürer?

Deviasyon ameliyatı genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında sürer. Bu süre hastanın durumuna ve yapılacak işlemlere göre değişebilir. Ameliyat sonrasında hastanın iyileşmesi için genellikle birkaç gün hastanede kalması gerekebilir, ardından evde dinlenme süreci başlar. Tam iyileşme süreci birkaç hafta sürebilir.

Deviasyon ameliyatı burun şeklini değiştirir mı?

Deviasyon ameliyatı burun içindeki septumu düzeltmeyi amaçladığı için burun şeklini doğrudan değiştirmez. Bazı durumlarda küçük yapısal değişiklikler oluşabilir. Eğer estetik bir müdahale istenirse septoplasti ile rinoplasti birleştirilerek hem fonksiyonel hem de estetik iyileştirme sağlanabilir.

Deviasyon ameliyatı kaç saat sürer?

Deviasyon ameliyatı genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında sürer, ancak hastanın durumuna göre süre değişebilir. Deviasyon ameliyatı sonrası kanama, burun tıkanıklığı ve ödem yaygın görülen durumlardır. Burun içine yerleştirilen tamponlar, kanamayı kontrol altına almak için kullanılır ve genellikle 2-3 gün içinde çıkarılır.

Deviasyon ameliyatı sonrası dikişler ise genellikle kendiliğinden eriyen türde olduğu için alınmaları gerekmez. İyileşme sürecinde burun içinde kabuklanma veya kuruluk yaşanabilir. Bu dönemde buruna darbe almaktan kaçınılmalı ve doktorun önerdiği bakım rutinleri takip edilmelidir.

Deviasyon ameliyatı kaç günde iyileşir?

Deviasyon ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle 1 ile 2 hafta arasında tamamlanır. İlk birkaç gün hafif ağrı, burun tıkanıklığı ve kanama görülebilir. Tamponların çıkarılması 2-3 gün içinde gerçekleşir. Tamponların çıkması rahatlamayı sağlar.

Ameliyat sonrası ilk hafta boyunca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve başı yüksek tutarak dinlenmek önerilir. Çoğu hasta 1 hafta içinde günlük işlerine dönebilir. Ancak burundaki tam iyileşme ve şişliklerin tamamen geçmesi 4-6 haftayı bulabilir. Burnun iç yapısının tamamen toparlanması ise 2-3 ayı bulabilir.

Deviasyon ameliyatını özel sağlık sigortası karşılıyor mu?

Deviasyon ameliyatı (septoplasti), burun tıkanıklığını gidermek için tıbbi bir zorunluluk olarak kabul edildiğinde, özel sağlık sigortaları tarafından karşılanabilir. Sigorta poliçelerinin kapsamı ve koşulları değişkenlik gösterebilir. Ameliyatın karşılanıp karşılanmayacağı, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan bir sorun olup olmadığına ve sigortada tanımlanan bekleme sürelerine bağlıdır. Estetik amaçla yapılan operasyonlar genellikle sigorta kapsamında olmaz. Bu nedenle poliçenizi dikkatlice incelemek ve sigorta temsilcinizden detaylı bilgi almak önemlidir.

Deviasyon ameliyatı tıbbi gerekçelerle yapılırsa sigorta kapsamında olabilir, ancak kapsamı ve koşulları belirlemek için sigorta şirketinizle önceden iletişime geçmek faydalı olacaktır.