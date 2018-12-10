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Devil May Cry 5 demosu çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.12.2018 09:27 | Son Güncelleme

Capcom tarafından geliştirilen Devil May Cry 5’in çıkmasına daha oldukça uzun bir süre var. Fakat bir Xbox One sahibiyseniz, 2019’un ilk çeyreğinde çıkacak olan DMC 5’i şimdiden deneyebilirsiniz.

Devil May Cry 5 demosu çıktı!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen The Game Awards 2018 etkinliğinde Capcom yeni Devil May Cry oyunuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalardan biri de oyunun demo versiyonunun Aralık içerisinde Xbox One için kullanıma sunulacağı yönündeydi.

Capcom söz verdiği gibi Devil May Cry demosunu Xbox One için kullanıma sundu. Demonun boyutu yaklaşık olarak 7.57 GB.

Devil May Cry 5 demosunda serinin ana karakterlerinden biri olan Nero’yu kontrol edeceğiz. Bilindiği üzere yeni Devil May Cry oyununda 3 farklı oynanabilir karakter bizleri bekliyor olacak. Bu karakterlerden ikisi Dante ve Nero. 3. karakterin geçmişi hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

Capcom, demodaki verileri sisteme kaydeden oyunculara ekstradan 30.000 Red Orb verileceğini söylüyor. Elbette bunun için oyunun tam sürümünü de satın almanız gerekecek.

Devil May Cry 5, PC, PS4 ve Xbox One için 8 Mart’ta raflardaki yerini almış olacak. Oyunun diğer platformlar için demo versiyonunun yayınlanıp, yayınlanmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Fakat büyük bir ihtimalle, oyunun çıkışına yakın PS4 demosu da oyun severlerin beğenisine sunulacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Devil May Cry 5 Capcom Xbox One DMC 5

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