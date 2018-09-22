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Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri bugün açıklandı. Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri ile PC’leri çok zorlamayacak gibi görünüyor. İşte Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri!

Devil May Cry 5 sistem gereksinimleri!

Türkiye’de oyun fiyatlarının absürt artışından Devil May Cry 5 de payını aldı. PlayStation 4 için 399 TL ve Xbox One için ise 260 TL‘den ön siparişe sunulan Devil May Cry 5, Steam’de ise 259 TL fiyat etiketine sahip. DMC serisini küllerinden yeniden doğurtacak olan oyun olduğu söylenen DMC 5’in bugün sistem gereksinimleri belli oldu.

Capcom tarafından açıklanan Devil May Cry 5‘in sistem gereksinimleri, görünüşe göre PC’leri pek fazla zorlamayacak. Peki, Devil May Cry 5‘i oynamak için minimumda hangi donanımlara sahip olmanız gerekiyor?

İşletim sistemi: Windows 7 veya ya daha yenisi

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz ya daha iyisi

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya daha iyisi

Depolama: 35 GB

İşletim sistemi: Windows 7 ya daha yenisi

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz ya daha iyisi

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya daha iyisi

Depolama: 35 GB

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Anahtar Kelimeler:
Devil May Cry 5 DMC serisi

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