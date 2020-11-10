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Devil May Cry 5 Special Edition, yeni nesil konsollara çıkıyor

OYUN HABERLERİ  | 10.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Devil May Cry 5 Special Edition dijital sürümü bugün Xbox Series X | S için ve 12 Kasım 2020’de PlayStation 5 için geliyor. Tüm konsollar için fiziksel sürümler 1 Aralık 2020’den itibaren sunulacak.

Devil May Cry 5 Special Edition, yeni nesil konsollara çıkıyor

Devil May Cry 5 Special Edition, görsel, ses ve performansı geliştiren yeni nesil özelliklerle aksiyonun kalitesini artırıyor gibi görünüyor. Oyuncular, 120 fps’ye kadar artırılmış kare hızlarını etkinleştirebilir, destekleyen konsollarında 4K kalitesinde oynayabilir ve gerçeğe yakın yansımalar ve ışın izleme teknolojisi kullanılarak oluşturulan canlı aydınlatma arasında savaşabilirler. Geliştirilmiş 3D ses, oyuncuların karakterlerinin üstünden, altından ve karakterlerinin herhangi bir tarafındaki düşman hareketlerini hassasiyetle duymasına olanak tanıyarak, oyuncuların Smokin’ Sexy Stillerini korumalarına yardımcı olur. DMC5 Special Edition, DMC5’in tüm Deluxe Edition ve EX Color Pack içeriğini de içerir.

Işın izleme Xbox Series X’te indirilebilir bir oyun güncellemesi olarak sunulacak olsa da, DMC5 Special Edition Xbox Series S’de ışın izlemeyi desteklemeyecektir.

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Yeni nesil konsolların gücü, oyuncuların, hayranların en sevdiği Legendary Dark Knight zorlu görevinin ek zorluklarını deneyimlemelerine olanak tanıyor; görev, her karşılaşmaya çılgın miktarda düşman ve maksimum şık kombinasyonlar için Turbo Mod’un artırılmış hızını ekliyor. Son olarak, DMC5 Special Edition, oynanabilir Vergil’i Sons of Sparda destanının en son bölümüyle tanıştırarak oyuncuların Vergil Modunda tüm Devil May Cry 5 görevlerini ve kötü şöhretli Dark Slayer olarak Bloody Palace zorlu modunu alt etmelerine olanak tanıyor.

Devil May Cry 5 İnceleme

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