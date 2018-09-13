HABER

DEVİR SINIRINA GELİNDİ! 12 Eylül Şans Topu sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 3. devir ile Şans Topu’nda devir sınırına ulaşıldı. 2 milyonu aşan büyük ikramiyesi ile br kez daha 5+1 bilen çıkmazsa büyük ikramiye 5 bilenlere dağıtılacak. İşte 12 Eylül Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

DEVİR SINIRINA GELİNDİ! 12 Eylül Şans Topu sonuçları

Hafta ortasının 2 çekilişinden biri Şans Topu’dur ki haftanın Şans Topu sonuçları noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlendi. Geçtiğimiz iki ekilişte olduğu gibi bu çekilişte de 5+1 bilebilen çıkmadı. Böylece Şans Topu’unda devir sınırına gelinmiş oldu. Bunun anlamı önümüzdeki haftanın çekilişinde yin 5+1 bilen çıkmazsa büyük ikramiye 5 bilenler arasında paylaştırılacak. İşte 12 Eylül Şans Topu sonuçları...

Haftanın numaraları: 8, 20, 24, 25, 26 + 3

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 183 bin 491 lira 22 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 5 bin 145 lira 40 kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 386 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 747 kişi 37 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 271 kişi 21 lira 5'er kuruş, 3 bilen 89 bin 250 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 61 bin 857 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 972 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 800 bin 784 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 25 bin 185 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 571 bin 677 lira 79 kuruş aktarıldı.

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!
Gömeç'te balzamik sirke üretimine başlandıGömeç'te balzamik sirke üretimine başlandı
Doğu Karadeniz 'Vargit' çiçekleri ile rengarenk olduDoğu Karadeniz 'Vargit' çiçekleri ile rengarenk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Topraktan tarih fışkırdı! Sadece 50 santim kazılar ve...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Trabzon'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

Depresyonla mücadelesini çizgilerle anlatan illüstratör

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.