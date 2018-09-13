DEVİR SINIRINA GELİNDİ! 12 Eylül Şans Topu sonuçları

Hafta ortasının 2 çekilişinden biri Şans Topu’dur ki haftanın Şans Topu sonuçları noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlendi. Geçtiğimiz iki ekilişte olduğu gibi bu çekilişte de 5+1 bilebilen çıkmadı. Böylece Şans Topu’unda devir sınırına gelinmiş oldu. Bunun anlamı önümüzdeki haftanın çekilişinde yin 5+1 bilen çıkmazsa büyük ikramiye 5 bilenler arasında paylaştırılacak. İşte 12 Eylül Şans Topu sonuçları...
Haftanın numaraları: 8, 20, 24, 25, 26 + 3
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 183 bin 491 lira 22 kuruş ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 5 bin 145 lira 40 kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 386 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 747 kişi 37 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 271 kişi 21 lira 5'er kuruş, 3 bilen 89 bin 250 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 61 bin 857 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 972 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 800 bin 784 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 25 bin 185 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 571 bin 677 lira 79 kuruş aktarıldı.
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