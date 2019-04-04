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Devir teslim töreninde vekil göz yaşlarına hakim olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde seçimleri kazanan MHP’li Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün mazbata töreninde duygusal anlar yaşayan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut gözyaşlarına hakim olamadı.Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediye binası önünde düzenlenen törende vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı.

Devir teslim töreninde vekil göz yaşlarına hakim olamadı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde seçimleri kazanan MHP’li Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün mazbata töreninde duygusal anlar yaşayan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut gözyaşlarına hakim olamadı.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, belediye binası önünde düzenlenen törende vatandaşlara teşekkür konuşması yaptı. Çok sayıda vatandaşın katılığı miting havasında geçen törende Başkan Karagöl, gece gündüz birlikte çalışarak seçimleri birlikte kazandıklarını belirterek, “Görenler tokalaştığımız insanlar bilir. Ben önce duanızı, desteğinizi eksik etmeyin dedim. Asıl dua şimdi başlıyor. O nedenle bana bu süreçte ettiğiniz duadan daha fazlasını edin. Sizlerin duası ile iş yapacağız. O nedenle duanızı bizlerden eksik etmeyin. Sizlerden en çok ben bunu istiyorum. Bana oy verene, vermeyene gece gündüz beni yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim. Bu süreci birlikte kazandık" dedi.
Başkan Karagöl’ün konuşmasının ardından kürsüye gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise konuşması esnasında duygusal anlar yaşadı. Erbaa Belediyesi’nin bir dönemin ardından tekrar MHP’li belediyeye geçtiğini ifade eden Bulut, milletin sözünün üstüne söz olmaz diye konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların alkışları arasında konuşmasına devam edebilen Bulut, “2015 yılında ben ilk defa buraya milletvekili adayı olarak geldim. Erbaa Belediyesini 2014 yılında kaybetmiştik. Yalnız, boynu bükük bir Erbaa ve sahipsiz bir Erbaa’nın üstüne hep beraber 2015’den beri buradaki Erbaalılarla mücadele ettik. Meşaleyi tekrar yakalım diye yıllarca arşınlamadığımız köy ve kasaba kalmadı. Herkesi kucakladık. Şükürler olsun Erbaa’nın büyük desteği ile 2018 yılında milletvekili olarak seçildik. Hemen akabinde yerel seçimlerde Ertuğrul kardeşimiz aday oldu. Sizler de Ertuğrul kardeşimize sahip çıkarak, emaneti ehline teslim ettiniz. Şimdi seçim sonuçları açıklandı. Kaybedeni olmayan bu seçimin kazananı MHP ve Ertuğrul Karagöl oldu. Bizim siyaset anlayışımızda kin ve husumete yer yok. Hakarete yer yok. Oy veren vermeyen bütün Erbaa’lılardan Allah razı olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl tebrikleri makamında kabul etti.

Devir teslim töreninde vekil göz yaşlarına hakim olamadı

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