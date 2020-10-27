Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu. Listenin zirvesinde tanıdık bir isim olan Google yer alırken yetişkin içerikli internet sitesi Pornhub da listede yerini aldı.
SEMrush isimli bir çevrimiçi pazarlama şirketi, eylül ve ekim ayında gerçekleştirilen internet trafiği verilerini baz alarak, dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerini sıraladı. Hootsuite ve We Are Social platformları tarafından oluşturulan "Digital 2020 October Global Statshot" raporuna dayanan sıralama, kullanıcıların internet alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.
En popüler internet sitesinin Google olması kimseyi şaşırtmadı. Dünyanın en popüler arama motoru Google, 105 milyar ziyaretle listenin başını çekiyor.
Listenin ikinci sırasına baktığımız zaman Google'ın sahip olduğu video paylaşım platformu YouTube'u görüyoruz. 36,4 milyar ziyaret alan platform, 35 dakika 16 saniye ziyaret süresine sahip. YouTube'u ise dünyanın en büyüğü olmasına rağmen en çok tartışılan sosyal medya platformu Facebook takip ediyor. Facebook'un ziyaretçi sayısı 25,3 milyar olarak belirlenmiş durumda.
Sıralamadaki diğer detaylara baktığımızda, dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon'un da çok fazla ziyaretçi aldığını görüyoruz. Ayrıca eski popülaritesini kaybetmiş olsa da Yahoo da dünyanın en çok ziyaretçi alan yedinci internet sitesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 internet sitesinin 8 ve 10. sırasında pornografik içerikler paylaşılan sitelerin yer alması da dikkatlerden kaçmıyor.
Listenin ilk 10 sırasında dikkat çeken iki internet sitesi var. Bunlardan bir tanesi Instagram, diğeri ise Twitter. Daha önceki dönemlerde yapılan benzer çalışma, Instagram'ı üçüncü sıraya koyuyordu. Ancak son çalışma, Instagram'ın 6. sıraya gerilediğini ortaya koyuyor. Ayrıca daha önce ilk 10 içerisinde yer alan Twitter, yapılan son araştırmanınsa 11. sırasında karşımıza çıkıyor.
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