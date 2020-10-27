Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri belli oldu. Listenin zirvesinde tanıdık bir isim olan Google yer alırken yetişkin içerikli internet sitesi Pornhub da listede yerini aldı.

SEMrush isimli bir çevrimiçi pazarlama şirketi, eylül ve ekim ayında gerçekleştirilen internet trafiği verilerini baz alarak, dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerini sıraladı. Hootsuite ve We Are Social platformları tarafından oluşturulan "Digital 2020 October Global Statshot" raporuna dayanan sıralama, kullanıcıların internet alışkanlıklarını gözler önüne seriyor.

En popüler internet sitesinin Google olması kimseyi şaşırtmadı. Dünyanın en popüler arama motoru Google, 105 milyar ziyaretle listenin başını çekiyor.

Listenin ikinci sırasına baktığımız zaman Google'ın sahip olduğu video paylaşım platformu YouTube'u görüyoruz. 36,4 milyar ziyaret alan platform, 35 dakika 16 saniye ziyaret süresine sahip. YouTube'u ise dünyanın en büyüğü olmasına rağmen en çok tartışılan sosyal medya platformu Facebook takip ediyor. Facebook'un ziyaretçi sayısı 25,3 milyar olarak belirlenmiş durumda.