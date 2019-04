Devlet adamı olma adaylarına sertifika programı

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi, 'Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi Sertifika Programı'nı başlattı. Programla birlikte, 8 hafta sürecek eğitimin ardından sertifika alacaklar. Program sadece Cumartesi günleri dört konuşmacı tarafından dört ayrı konferans, toplam 28 konferanstan oluşuyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Fakültesi tarafından 'Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi Sertifika Programı'nın ilk dersi başladı. Üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, " Çağımızın en büyük ihtiyacı olan nitelikli devlet adamlarını yetiştirmek, bu amaçlagençlerimize meslek hayatlarında kendilerine yararlı olacak bu imkanı vermek istedik. Gerek medyada, gerek devlet yönetiminde ve diğer kurumlarda çalışan insanlara devletin, devlet yönetiminin ne olduğunu anlatmak ve bu konuda tecrübeli insanların tecrübelerini onlara aktarmasını sağlamak için zengin bir program yaptık" dedi. Prof.Dr. Sait Yılmaz, “İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak devlet adamlığı ve devlet yönetimi alanındaki çeşitli konularını bir sertifika programı dahilinde toplayarak doğru bilgilendirme ve akademik çalışmaların önünü açacak entelektüel bir birikim oluşturmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu. "BİLİMSEL DEĞİŞİME AYAK UYDURAN BİR ÜNİVERSİTEYİZ" İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak ise, yapılan programlarla değişik kesimlere bilimsel olarak yaklaşmak istediklerine dikkat çekerek, "Bilimsel değişime ayak uyduran bir üniversiteyiz. Programda devlet adamının nasıl yetişeceği, en iyi şekilde nasıl görev yapacağı ile ilgili çeşitli konular tartışılacak. Çağımız değişim çağıdır. Devlet adamı olmak isteyen ve başarılı olmak isteyenlerle eğitimleri sürdürmeyi amaçlıyoruz. Böyle bir program ilk defa üniversitelerde yapılmakta ve bu da bizim için çok önemli" dedi. Apak, benzer programlarla ilgili başka projeleri olduğunu da ifade etti. "BİRÇOK KONUYU SORGULAYACAĞIZ" Her hafta cumartesi günü 4'er konuşmacının katılımıyla gerçekleşecek olan ve toplam 28 konuşmacının katılacağı sertifika programı 7 hafta sürecek. Program boyunca birçok konunun sorgulanacağını, çözümler üretileceğini ifade eden üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, "Konuşmacıların hepsi bu konularda en tecrübeli isimler. Hepsini değişik kesimlerden özellikle seçtik ve öğrencilerimizin dünyaya bakışlarına etki edecek bir program hazırladık. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra çeşitli devlet kurumlarında ya da özel kurumlarda çalışacaklar" dedi. "Öğrenciler, 'Devlet nasıl çalışır? Devletin mantığı nedir? Devletin medya ile ilişkileri nasıl olmalıdır?' gibi sorulara cevap bulacak" diyen Yılmaz, "Çok komplike bir alanda pek çok konuyu burada hep beraber sorgulayacağız. Her konferansımız 60 dakika, 30 dakika da soru-cevap şeklinde olacak. Bu periyotta da gençlerimiz akıllarında olan her türlü soruyu sorarak bu programdan azami fayda sağlayacaklar" diye konuştu. Programa isteyenlerin hala başvurma şansı var. "DEVLET ANLAYIŞI ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİMDEN GEÇİYOR" Devlet anlayışının çok önemli bir değişimden geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, "Bugün post-modern düzenler ortaya çıkıyor. 'Devlet anlayışı nereye gidiyor? Devlet adamlığı nereye gidiyor?' Devlet adamlığının artık sadece devleti yönetmekten çok daha büyük problemleri var. Güvenlik problemleri, siyaset konuları, çevre ve siber konuları çeşitlendi. Teknolojinin de buna etkileri var. Bir yandan da devlet egemenliğine karşı bir rekabet var. Yani 'devleti sadece devlet yönetmesin, biz de buna katılalım' diyen bir halk var. Tüm bunların dengesi nasıl sağlanacak? Örneğin, cep telefonlarında şahsi mahremiyetimiz nasıl korunacak? gibi devlet işleyişinin çeşitli yönleri ile alınacağı seminerler olacak" ifadelerini kullandı. 'Devlet Adamı ve Devlet Yönetimi Sertifika Programı'na katılmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor.



