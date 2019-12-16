Devlet Arşivleri Başkanı Ünal: "Osmanlı arşivlerinde Rusya ile ilgili 100 bin belge var"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında tarih boyunca önemli birliktelik, çalışma ve çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gazi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, RBA Şarkiyat Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Türk-Rus Toplumsal Forumunun iş birliği ile düzenlenen konferansa, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve bilim insanları katıldı.

MOSKOVA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Türkiye ve Rusya’nın dünyanın en büyük arşivlerine sahip olduğunu belirterek “Bu arşivler iki milletin birbirini anlaması için önemlidir. Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belge var” dedi.

Gerek Türkiye gerek Rusya’nın dünyanın en büyük arşivlerine sahip olduğunu belirten Ünal, “Türkiye ve Rusya’nın arşivleri çok önemli. İki ülke dünyanın en muazzam arşivlerine sahip. Bu arşivler iki milletin birbirini anlaması için önemlidir. Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belge var.” dedi.

Ayrıca Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hediye edeceği Osmanlı-Rus anlaşmalarına yönelik bir çalışmanın kitap haline getirileceğini sözlerine ekledi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok köklü olduğunu belirterek Putin’in 2014 Türkiye ziyareti sonrası ilişkilerin çok yönlü geliştiğini hatırlattı.

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan da Kars Antlaşması’nın Rusya ile Türkiye arasında yeni bir başlangıç olduğunu kaydederek “Birbiriyle tarihdaş ve bazı dönemlerde sınırdaş olan iki ülke ilişkileri bilimsel ve kültürel birlikteliğe de taşınmalıdır.” dedi.