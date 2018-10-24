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Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 08:23 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, "Herkes kendi yoluna mı?" başlıklı yazısında MHP ile AK Parti arasındaki 'ittifak' krizine değindi. Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyorlar" diyerek 6 kişinin ismini verdiği iddiasını köşesine taşıdı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'ittifak arayışında değiliz' çıkışı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'herkes kendi yoluna' açıklaması adeta bomba etkisi yarattı. Yerel seçim öncesi karşılıklı açıklamalarla birilkte 'ittifak yok' mesajı verilirken, tartışmalar da beraberinde geldi.

İttifakın bozulmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi'ndeki "Herkes kendi yoluna mı?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

'ANKARA'YI MHP'SİZ ALMALARI ZOR'

"Beş ayda af, hediye uçak, andımız, fındık üreticilerinin sorunu, emeklilikte yaşa takılanlar, yerel seçimde işbirliğinin çerçevesi konularında iki parti arasında ciddi görüş ayrılığı yaşandı" ifadelerini kullanan Fırat, AK Partililerin 'bize baskı yaratıyorlardı' diye dert yandığı, MHP'lilerin ise 'Ankara'yı MHP'siz almaları zor' iddasında bulunduğunu belirtti.

BAHÇELİ 6 İSMİ ERDOĞAN'A VERDİ

MHP'li bir kaynağından çok önemli bilgiler aldığını belirten Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyorlar" diyerek 6 kişinin ismini verdiği iddiasını paylaşarak şu ifadelere yer verdi;

İddiaya göre Bahçeli son görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Yanınızdaki altı isim işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyor” dedi ve bu altı ismi tek tek saydı. MHP’li kaynağım, benimle de paylaştığı altı üst düzey ismin iki partinin işbirliğini bozmak için çaba sarf ettiğine inanıyor. Bu isimleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayıp açıklamayacaklarını göreceğiz.

Asıl merak edilen ise karşılıklı eleştiriler, görüş ayrılıkları, sert açıklamaların ardından iki liderin devam edecek mesajı verdiği Cumhur İttifakı’nın parlamentoda nasıl çalışacağı... MHP’li üst düzey yönetici, “Memleket meselelerinde, Türkiye’nin beka sorununda MHP her zamanki politikalarını devam ettirir” dedi.

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