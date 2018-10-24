Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'ittifak arayışında değiliz' çıkışı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'herkes kendi yoluna' açıklaması adeta bomba etkisi yarattı. Yerel seçim öncesi karşılıklı açıklamalarla birilkte 'ittifak yok' mesajı verilirken, tartışmalar da beraberinde geldi.

İttifakın bozulmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiayı bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi'ndeki "Herkes kendi yoluna mı?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

'ANKARA'YI MHP'SİZ ALMALARI ZOR'

"Beş ayda af, hediye uçak, andımız, fındık üreticilerinin sorunu, emeklilikte yaşa takılanlar, yerel seçimde işbirliğinin çerçevesi konularında iki parti arasında ciddi görüş ayrılığı yaşandı" ifadelerini kullanan Fırat, AK Partililerin 'bize baskı yaratıyorlardı' diye dert yandığı, MHP'lilerin ise 'Ankara'yı MHP'siz almaları zor' iddasında bulunduğunu belirtti.

BAHÇELİ 6 İSMİ ERDOĞAN'A VERDİ

MHP'li bir kaynağından çok önemli bilgiler aldığını belirten Fırat, MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "işbirliğinin bozulması için özel çaba sarf ediyorlar" diyerek 6 kişinin ismini verdiği iddiasını paylaşarak şu ifadelere yer verdi;