Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin seçim sloganı: Tak, tuk, tuk

Türkiye, Mart 2019'daki yerel seçimler için geri sayıma geçerken, partiler de hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul'da partisinin aday çıkaramyacağını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim stratejisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli ile Ankara'daki genel merkezde görüşen, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Devlet Bahçeli 28 ayı anlatıyor... Dün, bugün, yarın" başlıklı yazısında "Bugüne kadar bütün parti merkezlerine gittim. Çünkü oralarda bir partinin karakterini de görebiliyorsunuz. MHP de karakterine uygun bir parti. İlişkilerde daha dikkat çeken bir hiyerarşi ve kendine özgü bir disiplin anlayışı hemen seziliyor" ifadelerine yer verdi.

'İTTİFAKTA SORUN VEYA PÜRÜZ YOK'

Bahçeli ile konuşmasının "dün, bugün ve yarın" olarak üç bölümden oluştuğunu belirten Özkök, yerel seçimdeki ittifakla ilgili Bahçeli'nin "Bu ittifakta bizim meselemiz şu veya bu kişinin başkan olması değil. Bizim meselemiz devletin bekası meselesi. Onun için bu ittifak içindeyiz. Böyle anlarda siyasi mülahazaları geri plana atmak gerekir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile ilişkilerimize gelince... İlişkilerimiz çok iyi. Karşılıklı saygı içinde iyi gördüklerimizi de hatalı gördüklerimizi de söylüyoruz. Onlar da bize karşı saygılı. Bir sorun veya pürüz yok” dediğini yazdı.