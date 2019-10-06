Devlet Bahçeli: AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Büyükelçiliğinin 'beğeni'sini kınadı ve soruşturma açılmasını istedi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ergun Babahan'ın, "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" şeklindeki paylaşımının, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından beğenilmesini kınadı. Çelik, ABD Büyükelçiliği'nden olayla ilgili soruşturma açmasını istedi. Büyükelçilik ise yapılan "beğeni" sonrası özür diledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çelik açıklamasında, "Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi "ilgisiz" ve "yanlış" kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir" ifadelerini kullandı.

"Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır" diyen Çelik, ABD Büyükelçiliği'nde istihdam edilen bazı kişilerin Türkiye'yle ilişkilere zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu belirtti.