Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Etkili olan yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzeri birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Arıza yapan araçlar ise olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de vidanjörlerle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

OSMANİYE VALİLİĞİ UYARDI

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamanın devamında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin Merkezimizde yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece yarısına kadar il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

