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Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Brunson krizine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır" dedi. Ankara'da bu sabah ABD Büyükelçiliğine saldırı yapılması hakkında da konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir" ifadesini kullandı.

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Devlet Bahçeli ABD MHP Türkiye yaptırım kararı abd yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
BUNADIN ARTIK GİT EVİNE YAT..ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN ÖNÜNDE ENGELSİNİZ..
meşhur bir ata sözü var, ürür kervan yürür... konuşmaktan başka marifetiniz mi var. abd sana mecbur zaten, haklisin. kesin öyledir. komik adam!
EVET HAKLI.ABD ZARRABDAN RÜŞVET ALANLARIN SORUŞTURMALARINI KAPATMAK ZORUNDA KALACAK.
bu cümleleri bende kurarım çok basit kelimeler.
hepsi Amerika İsrail planıdır kesin onları incelemek lazım
kahveyi çok içmeyin yan etkilerini görüyorsunuz
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