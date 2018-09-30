Devlet Bahçeli 'beyaz çorap' giyilmesini yasaklamıştı... Yeni imaj taktikleri geldi!

MHP’nin, “yerel seçimlerde AKP’yle ittifak ve af konularını görüşmek üzere” iki günlük kampı dün Kızılcahamam’da başladı.

Kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AKP ile ittifak görüşmelerini yürüten Sadir Durmaz “yerelde ittifak” ile ilgili, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız “af teklifi” ile ilgili, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da “Türkiye ekonomisi” ile ilgili sunum yaptı.

'TIRAŞSIZ HALKIN ÖNÜNE ÇIKMAYIN'

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında gerçekleştirilen MHP kampında, belediye başkan adaylarına dikkat çeken öneriler de geldi.

Bahçeli’nin genel başkan olduktan sonra “beyaz çorap giyilmesini yasaklaması” akıllarda yerini korurken, profesörler ve iletişim bilimciler tarafından adaylara yönelik hazırlanan el kitabında “pazar günleri kravat takmayın, koyu renk takım elbise giymeyin, tıraşsız halkın önüne çıkmayın, her gün 30 dakika yalnız bir odada hayal kurun, gerektiğinde vitamin takviyesini alın, ikramlarda adaçayı, yasemin gibi bitki çaylarını tercih edin” gibi yeni “imaj taktikleri” verildi.

