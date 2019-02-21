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Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da akademik ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Roma’da gerçekleşen Uluslararası Siyasal ve Kültürel Çalışmalar Kongresi’nde, Prof.

Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da akademik ödül

Roma’da gerçekleşen Uluslararası Siyasal ve Kültürel Çalışmalar Kongresi’nde, Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından sunulan, "Bir Sağduyu Lideri Olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli" başlıklı bildiri en iyi uluslararası bildiri ödülü aldı.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, 16-20 Şubat 2019 tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşen "International Conference on Political and Cultural Studies-Uluslararası Siyasal ve Kültürel Çalışmalar Kongresi"nde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi akademik perspektifte anlattı.

Ödül aldılar
Gültekin kardeşler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasal liderliğini inceledikleri kongre bildirisi kapsamında, özgün bir siyasal iletişim modeli geliştirdi. Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde siyasal anlaşmazlıkların giderilmesi ve siyasal tıkanıklıkların aşılmasındaki kilit rolünü "sağduyu liderliği" modeli ile açıklayan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile Doç. Dr. Tuba Gültekin, Bahçeli’nin Türk siyasetine kazandırdığı ’bilge liderlik’ kavramını özgün bir akademik model ile sundu. Devlet Bahçeli’nin bilge liderliğini; makul liderlik, saygın liderlik, sakin liderlik ve mağduriyetlerin giderilmesi konusundaki liderlik ile açıklandığı bildiride, Bahçeli’nin Türk siyasetinin bilge lider olduğu vurgusu yapıldı. Gültekin kardeşler, Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetine en büyük katkısını “savunucu beka liderliği” kavramı ile açıklayarak, Bahçeli’nin bekaya dayalı liderliği ve devletin, milletin bekasını esas alan liderlik tarzının, Türk siyasetinde kazandığı güçlü ve saygın siyasal liderliğin önemli vurgusu olduğunu kaydetti.
Gültekin kardeşler, 20 ülkeden çok sayıda akademisyenin katıldığı toplantıda, "En İyi Uluslararası Bildiri" ödülünü kazandı. Kazanan akademik çalışmada, Devlet Bahçeli’nin karizmatik siyasal liderliği ve hitabeti de incelendi. Bildiride ayrıca, yabancı katılımcılara, Türkiye’nin en önemli ittifak modeli olarak Cumhur İttifakı da anlatıldı. Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde bilge liderliğinin siyaset sahnesindeki en büyük yansımalarından birinin Cumhur İttifakı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortak liderliği ile Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin en önemli sağduyu birlikteliği olduğunu belirterek, Yenikapı ruhunun siyasete yansımasının Cumhur İttifakı ile büyük bir sağduyu modeline dönüştüğünü ifade etti.

Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da akademik ödül

Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da akademik ödül

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