Devlet Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması! 'İddialar doğru çıkarsa bir saniye bile o koltukta durmaması gerekir'

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır" diyen Bahçeli, İçişleri Bakanlığının İBB'ye yönelik başlattığı teftişle ilgili de konuştu. "İBB Başkanı her türlü suçludur" diyen Bahçeli "İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir" ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli'nin son dakika grup toplantısındaki konuşmasının ayrıntıları...

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Tüm insanlığın yeni yılını en iyi dileklerle kutluyor, sağlıklı, bereketli bir yıl temenni ediyorum. 2021 yılını teferruatla yorumlayarak 2022 ile müteakip yıllardaki beklentilerimizi dile taşımak, bununla da kalmayıp ülke yararına olanları takip ve temin etmek başlıca amacımızdır. 2021 yılı koronavirüs salgını gölgesinde geçmiştir. Virüsün en son şekli 70 kat bulaşıcılıkla bilinen Omicron'dur. Salgın tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemektedir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması bir başka üzerinde durulması, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak, kuralları yok saymak çok risklidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Sağlık Bakanımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, hasta bakıcılarımız fedakarca çalışmaktadır.

2022 yılının yeni dünya mimarisine hazırlık dönemi halinde geçmesi samimi dileğimdir. Türkiye, zaafa uğramayacaktır. Cumhur İttifakı bu mücadelenin yılmaz öncüsü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yıkılmaz övüncüdür. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

CHP'Lİ ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ

CHP'li bir grup başkanvekili Kur'an kursları için orta çağ zihniyeti diyerek ucuz, din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Bu ya orta çağı bilmiyor ya da kurandan habersizdir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir ancak dinimize laf söyletmeyiz. Kitabımıza Orta Çağ zihniyeti diyen kalpsizlerin bühtanlarını yanlarına bırakmayız. CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini hemen bekliyoruz.

GÖÇMEN KRİZİ

2021 yılında ülke ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklardan birisi de 15 Ağustos'tan itibaren Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık başta olmak üzere farklı nedenlerle yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumlarınızdır. Belarus-Polonya sınırındaki mülteciler, insanlık dışı muameleler, AB'nin sadece parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz kalması çözülmesi gereken ağır sorunlardır. 2022'de göç ve göçmen probleminin müşterek irade ile çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır.

"NEFESİMİZ ENSELERİNDE OLACAK"

Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır. Yaptıklarına da pişman edecek hukuk ve kolluk gücü devletimizde bulunmaktadır.

"İDDİALAR DOĞRU ÇIKARSA İBB BAŞKANI'NIN BİR SANİYE O KOLTUKTA DURMAMASI GEREKİR"

İBB'de işe alınan 557 kişinin terör örgütü ile iltisaklı olduğu yabana atılmayacak iddialar sonrası İçişleri'nin inceleme mekanizmasını çalıştırması hukukun bir gereğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar utanmaz yüzleri ile Türkiye'nin karşı cephesidir. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür. Teröristleri belediyeye doldurmanın neresinde ahlak, vatan, millet sevgisi vardır?

'Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın' diyen çürük bakla senin dilinin altındaki nedir? İBB Başkanı kimlerin işe alınıp alınmadığını sormadı mı? Sorup da HDP için sustu ise suçludur? Hiç sormadı ise katmerli suçludur. İBB Başkanı her türlü suçludur. İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir.



