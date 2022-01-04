HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Devlet Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması! 'İddialar doğru çıkarsa bir saniye bile o koltukta durmaması gerekir'

Devlet Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması! 'İddialar doğru çıkarsa bir saniye bile o koltukta durmaması gerekir'

04.01.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan teftiş ile ilgili olarak "İBB Başkanı her türlü suçludur. İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir" dedi.

Devlet Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması! 'İddialar doğru çıkarsa bir saniye bile o koltukta durmaması gerekir'

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır" diyen Bahçeli, İçişleri Bakanlığının İBB'ye yönelik başlattığı teftişle ilgili de konuştu. "İBB Başkanı her türlü suçludur" diyen Bahçeli "İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir" ifadelerini kullandı. İşte Bahçeli'nin son dakika grup toplantısındaki konuşmasının ayrıntıları...

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Tüm insanlığın yeni yılını en iyi dileklerle kutluyor, sağlıklı, bereketli bir yıl temenni ediyorum. 2021 yılını teferruatla yorumlayarak 2022 ile müteakip yıllardaki beklentilerimizi dile taşımak, bununla da kalmayıp ülke yararına olanları takip ve temin etmek başlıca amacımızdır. 2021 yılı koronavirüs salgını gölgesinde geçmiştir. Virüsün en son şekli 70 kat bulaşıcılıkla bilinen Omicron'dur. Salgın tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemektedir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması bir başka üzerinde durulması, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak, kuralları yok saymak çok risklidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Sağlık Bakanımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz, hasta bakıcılarımız fedakarca çalışmaktadır.

2022 yılının yeni dünya mimarisine hazırlık dönemi halinde geçmesi samimi dileğimdir. Türkiye, zaafa uğramayacaktır. Cumhur İttifakı bu mücadelenin yılmaz öncüsü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yıkılmaz övüncüdür. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

CHP'Lİ ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ

CHP'li bir grup başkanvekili Kur'an kursları için orta çağ zihniyeti diyerek ucuz, din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Bu ya orta çağı bilmiyor ya da kurandan habersizdir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği bir şeydir ancak dinimize laf söyletmeyiz. Kitabımıza Orta Çağ zihniyeti diyen kalpsizlerin bühtanlarını yanlarına bırakmayız. CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür, Allah'tan da af dilemesini hemen bekliyoruz.

GÖÇMEN KRİZİ

2021 yılında ülke ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklardan birisi de 15 Ağustos'tan itibaren Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık başta olmak üzere farklı nedenlerle yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumlarınızdır. Belarus-Polonya sınırındaki mülteciler, insanlık dışı muameleler, AB'nin sadece parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz kalması çözülmesi gereken ağır sorunlardır. 2022'de göç ve göçmen probleminin müşterek irade ile çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır.

"NEFESİMİZ ENSELERİNDE OLACAK"

Buradan uyarıyorum; partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, bu suretle sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde kesinlikle nefesimiz olacaktır. Yaptıklarına da pişman edecek hukuk ve kolluk gücü devletimizde bulunmaktadır.

"İDDİALAR DOĞRU ÇIKARSA İBB BAŞKANI'NIN BİR SANİYE O KOLTUKTA DURMAMASI GEREKİR"

İBB'de işe alınan 557 kişinin terör örgütü ile iltisaklı olduğu yabana atılmayacak iddialar sonrası İçişleri'nin inceleme mekanizmasını çalıştırması hukukun bir gereğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar utanmaz yüzleri ile Türkiye'nin karşı cephesidir. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür. Teröristleri belediyeye doldurmanın neresinde ahlak, vatan, millet sevgisi vardır?

Son dakika... İçişleri Bakanlığından Son dakika... İçişleri Bakanlığından "İBB" açıklaması! İsmail Çataklı: "Hukuka uygun"

'Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın' diyen çürük bakla senin dilinin altındaki nedir? İBB Başkanı kimlerin işe alınıp alınmadığını sormadı mı? Sorup da HDP için sustu ise suçludur? Hiç sormadı ise katmerli suçludur. İBB Başkanı her türlü suçludur. İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
"Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar" deyip açıkladı: Yüzde 82,81 "Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar" deyip açıkladı: Yüzde 82,81
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Öğretmen, polis, hemşire, vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte kamu görevlilerinin 2022 zamlı maaşları...

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"

Okullarda korkutan olay: Değiş tokuş yapıyorlar

Okullarda korkutan olay: Değiş tokuş yapıyorlar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.