HABER

DEVLET BAHÇELİ ÇAMLICA GİŞELER'DE KARŞILANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA İSTANBUL’a karayoluyla gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çamlıca gişelerde partililer tarafından karşılandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
İSTANBUL’a karayoluyla gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çamlıca gişelerde partililer tarafından karşılandı.
Devlet Bahçeli, saat 18.20'de Çamlıca Gişelere ulaştı. Bahçeli makam aracıyla gişeleri geçtikten sonra kendisini bekleyen grubun yanında durdu. Makam aracından inen Bahçeli, aralarında TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın da bulunduğu partililerle tokalaştı. Bazı partililer Bahçeli’nin elini öptü. Bahçeli kısa süren selamlaşmanın ardından Bahçeli, makam aracına binerek buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
-------
-Bahçeli'nin gelişi
-Karşılanması
-Tokalaşması
-Elini öpenler
-Detaylar

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Bedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş olduBedirhan bebeğin babası: Ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu
NASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldıNASA'da görevli Yıldız: Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Kongrede gergin dakikalar

Kongrede gergin dakikalar

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

Üsküdar'da deniz motoru yangını!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.