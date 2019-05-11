Devlet Bahçeli Çamlıca Gişeler'de karşılandı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL’a karayoluyla gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çamlıca gişelerde partililer tarafından karşılandı.

Devlet Bahçeli, saat 18.20'de Çamlıca Gişelere ulaştı. Bahçeli makam aracıyla gişeleri geçtikten sonra kendisini bekleyen grubun yanında durdu. Makam aracından inen Bahçeli, aralarında TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın da bulunduğu partililerle tokalaştı. Bazı partililer Bahçeli’nin elini öptü. Bahçeli kısa süren selamlaşmanın ardından Bahçeli, makam aracına binerek buradan ayrıldı.

