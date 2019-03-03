Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir” dedi.

MHP Ankara İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışına katılan MHP Lideri Bahçeli, MHP’nin hem olduğu gibi görünmeyi hem de göründüğü gibi olmayı esas kabul ettiğini belirterek, “Çizgimiz bellidir, siyasi ahlak ve ilkelerimiz berraktır” diye konuştu.

Türk milletinin kendilerinden çok şey beklediğinin altını çizen ve Başkent’in onurunu korumak zorunda olduklarını, itibar ve iradesini yükseğe çıkarmak durumunda olduklarını belirten Bahçeli, “Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. İstikbal meşalesi yandıkça, istiklal menkıbesi ilelebet yankılandıkça Ankara’yı durdurmaya, Ankara’ya kilit vurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü Ankara demek Türkiye demektir. Ankara demek cumhuriyet demektir. Ankara demek Milli Mücadele’nin adı ve anısı demektir. 96 yıl önce cumhurun iradesi cumhuriyeti kurmuştu, bugün ise Cumhurun İttifak şuuru cumhuriyeti bekasıyla birlikte yaşatacak, birliği ve kardeşliğiyle geleceğin bereketli bağrına taşıyacaktır. Cumhur, hem Ankara’ya hem de cumhuriyete sahip çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Bir asır önce Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kahramanlarını coşkuyla karşılayan seymenlerin ve seymenlik ruhunun tarihi tekerrür ettirip Cumhur İttifakı’nı büyük bir muhabbetle kucaklayacağını kaydeden Bahçeli, “Ankaralı, zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Zillet planlarını tarihin çöplüğüne atacaktır. Ankara’nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü gafilce yavaşlatmaya hiç kimsenin niyet ve nefesi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır, HDP’yle ittifak kurup PKK’nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart’ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Atatürk’tür, Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır, zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP’nin eline geçemeyecektir. Ankara diriliş ruhudur, dik duruşun rumuzudur, zillete eğilen, bekayı eğip büken, milli anıları karartıp karalayan siyasi devşirmelerin emeline kurban edilemeyecektir” ifadelerini kullandı.

İlk Meclisin hatıralarının halen canlı olduğunu ve zaman değişse de kanın değişmediğini, gayenin, ahlakın, cesaretin, fedakarlığın değişmediğini belirten Bahçeli, aynısıyla Cumhur İttifakı’nda temerküz ettiğini söyledi. Bahçeli, “Hangi fikirsiz ve fıtratı karışık Ankara’ya zincir vurabilecektir? Hangi faziletsiz ve fırıldak Ankara’yı zindana çevirebilecektir? Cumhur, başkentini yüzüstü bırakır mı? Cumhur, yedi düvele kafa tutmuş başkentinin mahcubiyetine ve mağlubiyetine göz yumar mı? Cumhur, milli ziynetin soluşuna, köksüz zilletin serpilişine hiç rıza gösterir mi? Elbette hayır, elbette asla. 31 Mart 2019’da Ankara ehil ve güvenilir şehreminiyle buluşacaktır. Çamlıdere’den Haymana’ya, Nallıhan’dan Elmadağ’a, Polatlı’dan Kızılcahamam’a, Şereflikoçhisar’dan Beypazarı’na, Etimesgut’tan Gölbaşı’na kadar Ankara topyekûn Cumhur İttifakı’yla şaha kalkacak, zillet akınını Allah’ın izniyle püskürtecektir. 25 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakı’nın sesi duyulmalı, başarısı görülmelidir. Cumhur İttifakı hem Ankara’nın hem de diğer vatan köşelerinin gören gözüdür, işiten kulağıdır, çarpan kalbidir, tutan elidir, haykıran ve hakkını savunan gücüdür. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazu ve işinin ehli olarak mutlaka başarıya ulaşacaktır. Desteğimiz tamdır. Ankara ehline inşallah teslim edilecektir. Sağduyunun birlikteliği öne çıkacaktır. İmanla çalışacağız. İrfanla çalışacağız. Tutkuyla çalışacağız. Sevdayla çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde çaba göstereceğiz. Anketler bunu söylüyormuş, şunu işaret ediyormuş, bu aldatma ve andırma teşebbüslerine aldırış etmeyeceğiz. Ankara yavaşlamayacak, Özhaseki’yle yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir. Cumhur İttifakı açık ara Ankara’ya mührünü vurmalıdır. Diyorum ki, beka için milli karar, cumhur için istikrar. Ya beka ya bela; ya zillet ya millet, ya cumhur ya da hezimet. Milliyetçi Hareket Partisi, Başkentimizde A’dan Z’ye bütün teşkilat mensuplarıyla sahadadır, geceyi gündüze katıp gereği neyse fedakarlıkla yerine getirecektir” açıklamasında bulundu.