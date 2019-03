Devlet Bahçeli: “Cumhur İttifakı Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir”

“Beka muhaliflerinden adam olmaz”

“Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez” atasözünü hatırlatan Bahçeli, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar. Bekaya deterjan deyip gafillikte rekorlar kırıyorlar. Çirkefe taş atmadık ki üstümüze sıçrasın, yalnızca bir gerçeği ifade ettik, inandığımız bir hususu milletimizle paylaştık. Şurası hakikattir ki, çam ağacından ağıl olmaz, beka muhaliflerinden adam olmaz. Deveye binmişler, ne var ki bir de çalı ardına saklanıp nifak saçıyorlar. Domatesin fiyatı kadar Türkiye’nin geleceğini konuşmuyorlar. Patlıcan kadar bekayı dert etmiyorlar. Tanzim satış noktalarını dillerine doluyorlar, ama Türkiye’yi tahliye ve tahrip etmek isteyen alçaklara hiç ses çıkarmıyorlar. Mart’ın arkası bahar diyorlar, bre ahmaklar, elbette bahardır, elbette güzel günler yakındır. 31 Mart’tan sonra Türkiye daha huzurlu, daha güvenli, daha normalleşmiş ve istikrarlı olacaktır. Eğer başka bir maksatla Mart’tan sonra bahar gelecek diyorsanız, Türk milleti size baharda bile ocağınıza kar yağdırmasını bilecek, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi buna da gücü yetecektir. Eğreti ata binen tez zamanda inecek, hesabını verecektir. Türkiye’nin kuyusunu kazanlar bu kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır. Bekayı koltuk olarak görenler, terör örgütlerine koltuk çıkan, siyasi ömürleri incele incele kısalmış olan sorumsuz ve şuursuzlardır. Bekayı hafife alanlar, ‘Kürdistan’da kazanıp batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir? Bekaya gülüp geçen çapsızlar, ‘Kürdistan’da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız’ masalı okuyan terörün siyasi uzantılarına nereye kadar sessiz kalacaklardır? Zillet İttifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK’dan FETÖ’ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir. HDP, Ankara’da niye aday göstermedi? HDP, Ankara’da kimin yanında? Kimlerin safında? Bu demektir ki, PKK Ankara’nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil’den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi? Ankara’da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir. CHP, PKK’nın gölgesine sığınmıştır, HDP’ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir. Gönül var otluğa, gönül var çöplüğe konar. Zilletin konduğu alan ise Kandil’den Pensilvanya’ya kadar ihanetin olduğu her yerdir. Belediyecilik millete mensubiyet, insana sevgi ister. Belediyecilik müşfik ve hoşgörülü bir yönetim bekler. Belediyecilik samimiyete ve hadim bir iradeye işaret eder. İş bilenin kılıç kuşananındır. Çabalamakla çarık yırtılır, çalışmakla dağlar delinir. Kayayı delen suyun gücü değil, sürekliliğidir. Belediye beraberlik nişanesidir, belediyecilik ise masum gönülleri, mazlum dimağları kucaklama hasletidir. Emaneti ehline vermek inancımızın gereğidir. Haine hain diyemeyenler cumhuriyetin başkentini yönetemez. Mayası bozuk olanlar ehil görülemez. Siyasi sicili karmakarışık olanlar dürüst olamaz. Planı olmayana, projesi bulunmayana, Ankara sevgisi sadece lafta kalanlara başkentin yönetimi beş yıllığına asla bırakılamaz. Ankaralı kardeşim basiretlidir, ahlaklıdır, yiğittir, vicdanlıdır, adaletlidir, her şeyi görmektedir. Kürdistan’a methiye düzenlere Ankara’da ekmek yoktur. HDP’yle, PKK’yla yanak yanağa olanlara Ankara’da geçit yoktur. Cumhur İttifakı cumhuriyetin 100.yılına ulaşmak azmindedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni güçlendirmek iradesindedir. Geldik yüze, çıkacağız düze. Doğru siyaset kadar, siyaseti doğru yapmak da önemlidir. Cumhur İttifakı doğru siyasetin tarafıdır” dedi.



