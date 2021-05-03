Devlet Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 Mayıs 1944 olaylarının, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlandığını, zulmete meydan okumasıyla anlam kazandığını bildirdi. 3 Mayıs'ın taviz vermeyen iradenin günü olduğunu belirten Bahçeli, "3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir. 77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır. 3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir" dedi.

'İLKELERİ İLKEMİZDİR'

Bahçeli, 3 Mayıs'ın milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: