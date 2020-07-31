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Devlet Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet!

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 30 gün sonra ilk paylaşım geldi.

Devlet Bahçeli'den 30 gün sonra ilk tweet!

MHP lideri Bahçeli attığı tweette Süper Lig’e yükselen Karagümrük’ü tebrik etti.

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından son olarak 1 Temmuz tarihinde şu mesajları paylaşmıştı:

"İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."

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