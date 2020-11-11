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Devlet Bahçeli'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, ''Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikanın muhtevasıdır. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz'' dedi.

Devlet Bahçeli'den ABD seçimlerine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'DE BIDEN DÖNEMİNE DOĞRU

"Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikanın muhtevasıdır. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

Yine de temkinli tebdirli bekleyişin içinde olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır. Biden'ın geçmişteki gel gitleri Türkiye'ye şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

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