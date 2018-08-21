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Devlet Bahçeli'den ABD'ye tepki: Brunson'ı bizden daha fazla sevenlerle işimiz yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 07:51 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye arasındaki son gelişmelere değinerek "Brunson'ı bizden daha fazla sevenlerle işimiz yok" dedi. Bahçeli, yerel seçimlerin öne alınması konusunda, "Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Bu doğru değildir" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'den ABD'ye tepki: Brunson'ı bizden daha fazla sevenlerle işimiz yok

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Bu bayramın milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Önümüzdeki günler inşallah çok daha güzel olacaktır. Birleşme, bütünleşme, huzur ve istikrar bu bayram vesile olacaktır.

YEREL SEÇİM

Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Bu doğru değildir. Geçmişte erken seçimi düşünen bir siyasi hareket olarak, şimdi 31 Mart 2019'da en geç mahalli idareler seçiminin yapılması lazımdır. 1 Ocak 2019'da Türkiye seçim sürecine girmiş olacaktır. Zaman çok dardır. Siyasi partiler arasında partiler arası ittifak söz konusu olmaz."

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