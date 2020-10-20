HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Devlet Bahçeli'den 'askıda ekmek' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'askıda ekmek' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'den 'askıda ekmek' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Askıda ekmek kampanyası siyasi bir tepki veya eleştiri değil. kardeşliği ifade etmektir. Vatandaşlarımızın evinde ne piştiğini, ekmeğin olup olmadığını düşünmek insani ve islami mükellefiyetimizdir. Biz askıya ekmek koyduk, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortaya çıktı. Ne ekmeği bilirler, ne yoksulu tanırlar.

Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak. Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp rezervin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Bu gelişmeler karşısında canları sıkılan ekmeksizler hemen kendilerini ele vermişlerdir. Askıda ekmek kampanyamıza kara çalanlar ne ekonomiden anlarlar ne de insan onuruna sahip çıkarlar. Çünkü mayaları lekeli, sicilleri bozuktur. Biz askıya ekmek çıkardık, siyasi fosiller, seviyesizlikleri ile, yalanları ile sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar. Askıda ekmeği açlığa mahkumiyet gibi gösteren siyasi devşirmeler bizim nezdimizde ekmeksizdirler.

Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir diyen ekmeksiz sen nereden bilirsin milliyetçiliği. Seni kafese sokan karanlık lobilere takla atmaya devam et. Askıda ekmek kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmek diyoruz, bereket diyoruz, beka diyoruz.

Türkiye mücadele eden, müdahale eden bir ülke olarak bölgesel ve küresel olayların aktif, güçlü bir takipçisidir. Artık bizden habersiz bir kuşun havalanması mümkün değildir.

DAĞLIK KARABAĞ AÇIKLAMASI

Dağlık Karabağ meselesi sıradan bir mesele değildir. Özlemlerin saklı olduğu Türk yurdudur. Dağlık Karabağ'da yazılan Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır. Yerle yeksan edilecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır. Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Ermenistan hem korkak, hem hain, hem de savaş suçlusudur. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Akşener'den askıda ekmek kampanyasıyla ilgili flaş sözlerAkşener'den askıda ekmek kampanyasıyla ilgili flaş sözler
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
Diğer Haberler
İddialar İYİ Parti'yi sarstı... Buğra Kavuncu kimdir? Buğra Kavuncu'nun kaç yaşında ve nereli? İşte Buğra Kavuncu'nun hayatı...
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
Akşener: Hayaller doğal gazla zengin olmuş Türkiye; gerçekler askıda ekmek kampanyası
Akşener'den askıda ekmek kampanyasıyla ilgili flaş sözler
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş koronavirüse yakalandı
Ilgın Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler alınacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor!
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' suçlaması
İYİ Parti'li Özdağ'dan İstanbul İl Başkanı Kavuncu'ya 'FETÖ' suçlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile bir araya gelen muhtarlara seslendi
Erdoğan bağlandı: Muhtarlara böyle seslendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.