Devlet Bahçeli'den 'askıda ekmek' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Askıda ekmek kampanyası siyasi bir tepki veya eleştiri değil. kardeşliği ifade etmektir. Vatandaşlarımızın evinde ne piştiğini, ekmeğin olup olmadığını düşünmek insani ve islami mükellefiyetimizdir. Biz askıya ekmek koyduk, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortaya çıktı. Ne ekmeği bilirler, ne yoksulu tanırlar.

Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak. Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp rezervin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Bu gelişmeler karşısında canları sıkılan ekmeksizler hemen kendilerini ele vermişlerdir. Askıda ekmek kampanyamıza kara çalanlar ne ekonomiden anlarlar ne de insan onuruna sahip çıkarlar. Çünkü mayaları lekeli, sicilleri bozuktur. Biz askıya ekmek çıkardık, siyasi fosiller, seviyesizlikleri ile, yalanları ile sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar. Askıda ekmeği açlığa mahkumiyet gibi gösteren siyasi devşirmeler bizim nezdimizde ekmeksizdirler.