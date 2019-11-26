Devlet Bahçeli'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beştepe'ye giden CHP" iddiasıyla başlayan tartışmayı "CHP artık bir milli güvenlik sorunu haline gelen Kılıçdaroğlu'nu taşıyamıyor" sözleriyle değerlendirdi.

'YAŞANANLAR KUMPASTAN ZİYADE BİR PROJEDİR'

"Meşru mu değil mi bilmem ama ortada bir arayış var" diyen Bahçeli şöyle konuştu:

"CHP'de yaşananlar bana göre bir kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Anlaşılan bu siyaset ilkelliğiyle bezenmiş kirli üsluptan rahatsızlık duyanlar bir alternatif oluşturmak için harekete geçmişlerdir."

NTV'de yer alan habere göre; MHP lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle, siyasi ve toplumsal dengeleri bozmaya çalışmakla suçladı.

"ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞTUR"

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP'nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor. Terör örgütleriyle girdiği mesai onu çuvallatmış, Atatürk’ün ahı tutmuştur. CHP’de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, sular durulmaz" dedi.