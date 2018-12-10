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Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın adaylığı için açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok, başımızın üstünde yeri vardır. Seçildikten sonra istifa edebilir" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakına iliştin soruları, cebinden formül yazılı kağıdı çıkartarak yanıtladı.

Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın adaylığı için açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu. Bahçeli, 'Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesine gerek yok. Seçildikten sonra istifa edebilir' dedi.

Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BİNALİ BEY ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYETTİR"

"Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin inşasında Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'yle sürdürmüş olduğu görüşmeler sonucunda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Bunun inşasında önemli bir payı olan değerli bir şahsiyettir".

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"SAYGI DUYUP İNANMAK DURUMUNDAYIZ"

Bahçeli konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu kişinin, eğer diyorsa ki, 'Ben İstanbul'dan aday olacağım', Cumhur İttifakı'na saygı duyuyor, ona inanıyorsa Binali Yıldırım Bey'e saygı duyup, ona inanmak durumundayız".

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OSMANİYE AÇIKLAMASI

Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var.

1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde uyanacak.

"ERZURUM’DA NİÇİN ADAY ÇEKİLDİ?"

Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran’da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur ittifakıyla bağdaşmaz adayların seçimidir.

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Devlet Bahçeli MHP binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
adamsın. NOKTA
Akp kendi söyleyemediğini bastonuna söyletiyor.
çiftlik gibi uygulayın
Ya Bahçeli sen nasıl bir insansın hani yüce Divana hesap sormassan alçaktın gerçekten alcaksın
Ülkücüler hariç herkes sizin başınızın üstünde...
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