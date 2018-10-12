Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Brunson açıklaması geldi. Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi elbette yargı kararına saygı duymaktadır. Ancak Papaz Brunson’un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"ABD’li Papaz Pastör Andrew Brunson davası Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi olarak aylardır siyasi tartışmaların, hukuki gerilimlerin, ABD’yle yaşanan cepheleşmelerin odak noktası haline gelmiştir.

Devam edegelen hukuki ve siyasi süreç herkesin gözü önünde vuku bulmuştur.

Söz konusu Papaz 2016 yılının Ekim ayında sınır dışı edilmek amacıyla önce gözaltına alınmış, ardında da 9 Aralık 2016 tarihinde üzerine atılı vahim ve ciddi suçlamalardan dolayı tutuklanmıştır. Ayrıca 2018 yılının Mart ayında hakkında tanzim edilen iddianame kabul edilmiş, ne var ki 18 Temmuz 2018 tarihinde de yurt dışına çıkış yasağı uygulamasına karar verilip ev hapsi yaptırımıyla tahliyesi kararlaştırılmıştır.

Papaz Brunson; terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddialarıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve hakkında bugün karar verilmiştir. Buna göre Brunson’un ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmiş, yattığı süre göz önüne alınıp tahliyesi sağlanmıştır.