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Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 20:42 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tahliye edilen ABD'li rahip Brunson ile ilgili olarak, "Milliyetçi Hareket Partisi elbette yargı kararına saygı duymaktadır. Ancak Papaz Brunson'un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir. İfade değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar, davanın savcısında yapılan değişiklikler soru işaretlerini güçlendirmiş, şaibeleri arttırmıştır" açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Brunson açıklaması geldi. Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi elbette yargı kararına saygı duymaktadır. Ancak Papaz Brunson’un tahliye kararı milli vicdanı rahatsız ve huzursuz etmiştir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"ABD’li Papaz Pastör Andrew Brunson davası Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi olarak aylardır siyasi tartışmaların, hukuki gerilimlerin, ABD’yle yaşanan cepheleşmelerin odak noktası haline gelmiştir.

Devam edegelen hukuki ve siyasi süreç herkesin gözü önünde vuku bulmuştur.

Söz konusu Papaz 2016 yılının Ekim ayında sınır dışı edilmek amacıyla önce gözaltına alınmış, ardında da 9 Aralık 2016 tarihinde üzerine atılı vahim ve ciddi suçlamalardan dolayı tutuklanmıştır. Ayrıca 2018 yılının Mart ayında hakkında tanzim edilen iddianame kabul edilmiş, ne var ki 18 Temmuz 2018 tarihinde de yurt dışına çıkış yasağı uygulamasına karar verilip ev hapsi yaptırımıyla tahliyesi kararlaştırılmıştır.

Papaz Brunson; terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddialarıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve hakkında bugün karar verilmiştir. Buna göre Brunson’un ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmiş, yattığı süre göz önüne alınıp tahliyesi sağlanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi elbette yargı kararına saygı duymaktadır."

İzmir'de terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve ABD'li rahibi serbest bıraktı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD'li rahibin cezaevinde kaldığı süreye sayılacak.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
boş adamsın hemde bomboş
bağımsız yargı mı dedi bunak
piskövüt ye sen ayran var içen mi?
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