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Devlet Bahçeli’den Bülent Arınç’a sert sözler: Ağzını kapatsa iyi olacak!

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 11:51 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’a çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, Arınç için, "Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli’den Bülent Arınç’a sert sözler: Ağzını kapatsa iyi olacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli; KHK’larla ilgili geçtiğimiz günlerde söylediği sözler AK Parti camiasında tepkiyle karşılanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'la ilgili sert ifadeler kullandı.

'ARINÇ KUYRUK ACISI VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR'

FETÖ’ye karşı samimi bir mücadelenin sürdüğünü ifade eden Bahçeli şunları söyledi;

“Bir düşünün, sadece TSK'dan 150'si general olmak üzere 17 bin 866 ihraç gerçekleşmiştir. 3 bin 926 hakim ve savcı meslekten çıkarılmıştır. Kolay bir süreç değil. Pensilvanya'daki hainin ABD tarafından korunması, halen ülkemize iade edilmemesi büyük bir açmaz ve yanlış. Fakat zaman zaman bazı açıklamalar kafaları karıştırıyor.

Bunlardan birisi de Bülent Arınç'ın sözleri. Kuyruk acısı varmış gibi konuşuyor, pompacı olarak vicdan edebiyatı yaptıklarının bir ara bombacı olduğunu unutmuşa benziyor. Arınç ağzını kapatsa iyi olacak, fazla konuşması kendisine zarar veriyor. Tartışmaya açıyor, maşeri vicdan rahatsız oluyor. FETÖ'nün bütün uzantıları elbette temizlenecek, ama biraz zaman alacak. Bu arada siyasi ayağı ihmal etmemek gerekiyor.”

(İHA)

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Devlet Bahçeli Bülent Arınç MHP ak parti

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