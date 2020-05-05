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Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama: CHP suçüstü yakalanmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2020 14:49 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır" dedi.

Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama: CHP suçüstü yakalanmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin demokrasi seviyesini tartışmaya açan yerli ve yabancı çıkar gruplarının kime ve neye hizmet ettiklerinin vicdan sahibi her insan tarafından bilindiği belirtti. Her şeyin gün gibi ortada olduğunu kaydeden Bahçeli, "Bilhassa Türkiye ekonomisini karalama kampanyasına refakat eden ana faillerin hem ülke içinden hem ülke dışından eş zamanlı olarak harekete geçmeleri alçak bir senaryonun tedavül ve temin çabasından başka bir anlama gelmeyecektir. Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgâha işarettir. Ülkemiz alenen hedeftedir. Kirli ve kindar hedefler birer birer açığa çıkmaktadır" dedi.

'İSTİYORLAR Kİ, TÜRKİYE BOYUN EĞSİN'

Bahçeli, KOVİD-19'a karşı Türkiye'nin itibar ve saygınlığına gölge düşürmeye gayret edenlerin kesinlikle iyi niyetli ve namuslu duruş sergilemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve dirayetli tedbirlerin zamanında ve cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir. Zorluklara rağmen ekonomimiz çelik gibi, ekonomi yönetimimiz de çevik ve millidir. Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayısının inişe geçmesi, yoğun bakım ve entübe sayısının her gün biraz daha azalıp zayıflaması pek çok çevreyi derinden sarsmaktadır. İstiyorlar ki, Türkiye habis virüse karşı atıl ve aciz duruma düşüp boyun eğsin. Bekliyorlar ki, sosyal, ekonomik ve siyasal dengeler baştan ayağa bozulup buhran hâkimiyet kursun. Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının 'Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart' ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır. İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır."

'CHP SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTIR'

Türkiye'de iktidar belli olduğunu, görev süresi 5 yıl olduğunu hatırlatan Bahçeli, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümetinin görevinin başında olduğunu belirtti. 2023 yılının haziran ayına kadar seçimin olmadığını bildiren Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umarak, 'bir şekilde iktidar değişikliği' görmelerinin tavzih ve tevili milli egemenlik mantığı çerçevesinde imkânsızdır. Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Türkiye'de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır? Bunu kim ya da kimler yapabilecektir? Cumhur İttifakı'nın bileği bükülmeden, Türk milleti diz çöktürülmeden gayri meşru iktidar gayesi nasıl hayat ve zemin bulacaktır? Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Hayasız ve haksız bir şekilde maske dağıtılmadığından şikâyet eden köksüz CHP sözcülerinin, aslında yüzlerine taktıkları ihanet maskesini dert ve mesele etmeleri siyasi ve ahlaki tutarlılık gereğidir. Cumhur İttifakı yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle, inançla, imanla devam edecektir. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı bulacaklardır. Hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır. Niyet sahiplerini uyarıyorum, kaosa ve krize oynayanların yatacak, sığınacak, kaçacak yerleri asla olamayacaktır. Nitekim 15 Temmuz'da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir."

Kaynak: DHA

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