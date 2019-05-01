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Devlet Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhur İttifakı bitiyor" iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı çerçevesinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Karar ve kanaatimi odur ki, Cumhur İttifakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır." ifadelerini kullandır.

İstanbul seçimleri ile ilgili de açıklama yapan Bahçeli “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Yüksek Seçim Kurulu’nun vereceği (kesin) karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıklar çığırından çıkmaktadır. Almanya eski Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne heyecanla, mal bulmuşu mağribi gibi gerçekleştirdiği zamanlama itibariyle manidar ziyareti, ilişki ve irtibatlar hakkında sağduyulu her insanımıza ipucu vermektedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamalarının devamında şu ifadelerini kullandı:

31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı Türkiye’yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır.

MHP’ye küstahça eyalet hatırlatması yapan, Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler arasına nifak sokmak için mücadele eden dönek ve köksüzlerin FETÖ ve PKK’yla aynı kareye girmeleri rezalettir, hezimettir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır.

MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız.

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MHP cumhur ittifakı Devlet Bahçeli

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