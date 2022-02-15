Devlet Bahçeli'den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin dikkat çeken sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Dünya nefesini tutmuş Rusya-Ukrayna arasında nükseden yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına odaklanmıştır. Korkunç senaryolar havalarda uçuşmaktadır. Bu ülkenin çatışmaya girmesi risk ve tehdittir. Biden'ın dünya savaşını ifade etmesi krizin sınırlı bir alanda kalmayıp geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete kimse kalkışmamalıdır. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama derin karamsarlık ortamında iyimserliği besleyen bir çıkış olarak değerlendirilmelidir.

Bir yandan krizin artışını tahrik eden, kışkırtan ülkeler varken diğer yanda gerginliğin yatışmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ikinci seçenekte yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk görevi değerlidir. Elbette hayırlı sonuçlara vesile olması yegane dileğimizdir.

Bu iki ülkenin çatışmaya girmesi büyük bir risktir, tehlikedir. Bu tür bir vahşete hiçbir ülke kalkışmamalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çıkacak savaşta en fazla mağdur olacak ülke Türkiye’dir.

ABD Başkanı Biden'ın dünya savaşı ihtimalini telaffuz etmesi, Kovid salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır.

KDV İNDİRİMİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekmeğin karneye bağlandığı karanlık dönemler milli hafızalardan henüz çıkmamıştır. Fırsat düşkünleri para kazanmanın ayıbıyla lekelenmişlerdir. Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı iradeyi göstermemişlerdir. Bu nedenle, ekonomik özgürlüğün yanında ekonomik ahlak, adalet, güvenlik ve eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız yeni kararları duyurmuştur. Buna göre temel gıdada yüzde 8'lik KDV, yüzde 1'e çekilmiştir. Dünden itibaren temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Vakit erdemli hareket etme vaktidir. Enflasyonla savaş geniş katılımla icra edilmelidir. Bu canavarın kafasının ezilmesi milletimizin temel arzusudur.

FATURA ARTIŞLARI

Doğalgaz fiyatlarının yıkıcı etkilerinin karşısında durmak zorundayız. Elektrik faturalarındaki artışlar vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Halkımız ne istiyorsa onların yanında duracağız. Dağıtım şirketleri karlılıklarını artırabilmek için kestirme yollara gitmemelidir. TEDAŞ'a denetim yetkisi tekrar verilmelidir. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımı milli stratejik bir konudur.

Elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı rahatsız etmiştir. Hükümetin bu konudaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Yüksek faturaların nedeni dağıtım şirketleridir.

Elektrik faturalarındaki artışla ilgili CHP’nin iddiaları asılsızdır, cahilcedir. Şirketlerin faturaya zam yapması mümkün değildir. Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi maruz kaldığımız sorunları azaltacaktır.

Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemezse yapılacak şey bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir. Bu çıkış bir protesto değil bayağı bir provokasyondur.

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