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Devlet Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması

10.02.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Devlet Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Enis Berberoğlu hakkında yaptığı açıklamada, "Genel Kurul'a getirildiğinde MHP, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır." dedi.

MHP Lideri Bahçeli, hukukun üstünlüğünün herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

FETÖ'nün 7 Şubat 2012 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef alan hain operasyonundan dokuz yıl sonra MİT TIR'ları davasında yargılanan bir CHP milletvekilinin yeniden yargılanma talebinin kabul edilerek infazının durdurulması kuşkulu ve kaygı verici bir gelişmedir. Bu kapsamda İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına dayanak ise Anayasa Mahkemesi'nin üst üste iki defa aldığı hak ihlali kararıdır. Anayasa Mahkemesi'nin, milletin hakkı ihlal edilip yok sayılırken, işlediği suçu tevsik ve teyit edilmiş kişilerle ilgili tartışmalı duyarlılığı evrensel hukuk normları açısından izahı yapılamayacak bir çarpıklıktır. Bu mahkeme, Anayasa'nın özel madde olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart olan geçici 20'nci maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa'nın 138'inci maddesini çiğnemiştir. Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı söz konusu CHP'liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır. Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır.

PARTİSİNİN VERECEĞİ OYU AÇIKLADI

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararları bizatihi Anayasa'ya aykırı olamayacak, TBMM'nin tarihi ve yüksek iradesine de pranga vuramayacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bize göre şudur, ilgili CHP'li milletvekilinin fezlekesi TBMM Karma Komisyonu'na acilen getirilip dönem sonuna bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul'a indirilerek dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu oylamada yeniden yargılama yolunun açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır. Hiç kimse konusu suç teşkil eden fiillerini demokrasi ve hak ihlalleri gerekçesiyle örtbas edemeyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.

(DHA)

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