Devlet Bahçeli'den Enis Berberoğlu açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, hukukun üstünlüğünün herkes için bağlayıcı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

FETÖ'nün 7 Şubat 2012 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef alan hain operasyonundan dokuz yıl sonra MİT TIR'ları davasında yargılanan bir CHP milletvekilinin yeniden yargılanma talebinin kabul edilerek infazının durdurulması kuşkulu ve kaygı verici bir gelişmedir. Bu kapsamda İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına dayanak ise Anayasa Mahkemesi'nin üst üste iki defa aldığı hak ihlali kararıdır. Anayasa Mahkemesi'nin, milletin hakkı ihlal edilip yok sayılırken, işlediği suçu tevsik ve teyit edilmiş kişilerle ilgili tartışmalı duyarlılığı evrensel hukuk normları açısından izahı yapılamayacak bir çarpıklıktır. Bu mahkeme, Anayasa'nın özel madde olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart olan geçici 20'nci maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa'nın 138'inci maddesini çiğnemiştir. Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı söz konusu CHP'liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır. Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır.