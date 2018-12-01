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Devlet Bahçeli'den 'Ergenekon' yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2018 15:09 | Son Güncelleme

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, mahkemenin 'Ergenekon örgütü kanıtlanamadı' kararıyla ilgili "Ergenekon davası çökmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim için AK Parti ile yaptıkları ittifakla ilgili de konuşan Bahçeli "Karşılıklı jestler olabilir. Çalışmalar olumlu , iyi gidiyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu açıklamasında yerel seçim ittifakı görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir. Cumhurbaşkanı Güney Amerika'da görüşme arzusu oluşursa görüşmeye hazırız her zaman. İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, çalışma yapılan uzlaşılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor."

Bahçeli, CHP’nin İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine de “Zillet ittifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli yerel seçim seçim 2019 Ergenekon

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