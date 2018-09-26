HABER

Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkçe'yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız" dedi.

Devlet Bahçeli'den 'falling stars' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe ile şer oyunu bozarız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

"Bugün günlerden TÜRKGÜN'ü; çağı Türkçe kavrayışın gücü, dünyayı Türkçe okuyuşun künhü. TÜRKGÜN tasavvur ve tahayyülün Türkçe ile tezahürünün övüncü. Ninnisini Türkçe duyan, niyeti Türkçe olan, nifakı Türkçe ile budayan, hadiseler karşısında nihal gibi duran bir şuurun övgüsü." ifadelerini kullanan Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nda dilin değerinin, engin zenginliğinin, emsalsiz öneminin gururla idrak edildiğini bildirdi. Bahçeli, "Parlak ve yüksek bir ufuk çizgisine haiz olduğuna inanıyorum. Türkçe milli varlığımızın alametifarikası, milliyet vakarımızın iftihar kaynağıdır. Türkçe, Türk milletinin ağzında anasının ak sütüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Merhum Ömer Seyfettin'in, "Ne vakit milliyetin kıymeti bilindi, Türkçe'ye doğru büyük bir temayül baş gösterdi. Milliyetperver olmak lisanperver olmaktır." sözünü anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türklüğün omurgası, ana gövdesi, ana iskeleti, hasılı bütün bedeni Türkçe'dir. Türkçe bizim için tıpkı masallarda tasvir edildiği üzere zümrüt dağlardaki zirve, mor sisli ormanlardaki ziynet, gümüş köpüklü çağlayanlardaki ziverdir. Türkçe, aynadaki akisimiz, tarihteki anımız, atideki ahlakımız, cihandaki adımız, geçmişteki namımız, gelecekteki bahtımızdır.

Düşülen ya da düşülmesi mümkün veya muhtemel olan gaflet uykusundan, cehalet çukurundan kah dürte dürte, kah ite kaka çekip çıkartacak kudret Türkçe'nin imkan ve ifadesinde gizlidir. Türkçe varsa millet vardır, Türkçe varsa 'Türk'üm doğruyum' diyen nesiller muhakkak olacaktır. Türkçe düşerse elimizden saz düşer,Türkçe susarsa dudaklarımızda söz donar."

Yusuf Has Hacib'in, "diriyse insan nasıl söylemez, gerekli sözleri kişi gizleyemez." ifadesine atıfta bulunan Bahçeli, dilin dirilik, birlik, temizlik, bahtiyarlık, teslim olmayan dimağ ve taviz vermeyen dik duruş olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Birileri istiyor ki, daima felaket yağsın. Her felaketi bir diğeri takip etsin. Birileri diliyor ki, karışalım, kavgaya tutuşalım, kaosa takılalım. Vahi, vandal, vahim arzulara Türkçe ile göğüs gereceğiz, Türkçe'nin ilham ve ibramıyla milli beka ve devletimizi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Türkçe'nin çok geniş coğrafyalardaki nabız atışı, muhtevasıyla helal hamuru, müktesebatıyla birlik ve beraberlik harcı olduğunu vurgulayan Bahçeli, merhum Gaspıralı İsmail'in "Dilde, fikirde, işte birlik." sözünü hatırlattı.

"TÜRKÇE UMUDUMUZ, İSTİKLAL SANCAĞIMIZDIR"

Paylaşımında, "Dil giderse bağımsızlık gider, kök kurur, milli kimlik kavrulur." ifadesine yer veren Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkçe mukadderatımızın vatanı, bizi geçmişe bağlayan, gelecekle buluşturan, kaynaştırıp bir millete aidiyeti temellendirip tahkim eden zamanlar üstü kültürel bağ ve bağlantıdır. Türkçe Turan, Türkçe Türkiye, Türkçe Türk milletidir. Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe ile şer oyunu bozarız.

'FALLING STARS' AKIMINA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkçe'yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız. Türkçe umudumuz, istiklal sancağımızdır."

Bahçeli, 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Dil Kurultayı'nın yıl dönümünde Türk milletinin Dil Bayramı'nı kutlayarak, Türkçe'ye emek ve ömür veren, gelişmesi için fedakarca çaba gösterenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkçe gönüllülerine, Türkiye sevdalılarına minnet ve şükranlarını sunan Bahçeli, "Türkçe akıl, Türkçe irfan,Türkçe sabır,Türkçe muvaffakiyet senedi, muzafferlik beratıdır. Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: 'Sözü çok dinle, fazla söyleme, akılla söyle, bilgiyle süsle.' Biz böyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

FALLING STARS AKIMI NEDİR?

Sosyal medyanın yeni trendi Falling Stars (Kayan Yıldızlar) akımı oldu. Hollywood yıldızları başta olmak üzere milyonlarca Instagram kullanıcısı düşme konseptli farklı fotoğraflarını 'fallingstars' etiketiyle paylaşıyor. Akımı ilk başlatan isim DJ Smash, özel jetten inerken kendini yere attı ve yakın arkadaşlarını etiketleyerek meydan okudu. Lena Perminova ve Natasha Poly gibi ünlü isimlerin de katıldığı akım sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Falling Stars MHP

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.