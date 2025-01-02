Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: "Vefatı bir parçamı alıp götürdü, kelimeler boğazıma düğümleniyor"

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arabesk müziğin efsanevi ismi Tayfur'un vefatı hayranlarını da yasa boğdu. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Ferdi Tayfur hayranlığıyla bilinen ve kendi kullandığı otomobilinde de sık sık Ferdi Tayfur şarkılarını dinleyen MHP lideri Devlet Bahçeli de usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

"KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENİYOR"

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."