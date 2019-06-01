Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yargı Reformu Strateji Belgesi” hakkında yazılı açıklamada bulundu.

İşte Bahçeli'nin o açıklaması:

Hazırlanan “Yargı Reformu Strateji Programı” Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs 2019 tarihi itibariyle açıklanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu süreci dikkatle takip etmiştir. Söz konusu Yargı Reformu Strateji Programı iki temel perspektif, dokuz amaç, altmış üç hedef, iki yüz elli altı faaliyeti baz ve esas almıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Gerek Parti Programımızda, gerekse de Seçim Beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir. Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır. Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir. Hakim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemele ve muhtelif uçurumu kapatacaktır.

Adalet temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmakla birlikte, devletin temeli, milli varlığın harcıdır.