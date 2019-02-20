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Devlet Bahçeli'den flaş Burhanettin Kocamaz açıklaması: Gelin hep beraber olalım Mersin'i alalım

SEÇİM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Mersin'de İYİ Parti'den evrakları yetişmediği için aday gösterilmeyen Burhanettin Kocamaz'la ilgili "31 Mart'ta yüzde 52 üzerinde oy almayı düşünmekteyiz. Davete icabet etmek gerekir. Gelin helalleşelim, Mersin'i de alalım." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den flaş Burhanettin Kocamaz açıklaması: Gelin hep beraber olalım Mersin'i alalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın başvurusunun geç yapıldığı için kabul edilmemesini değerlendirdi.

CNN Türk'ten Ünal Kaya'nın canlı yayında aktardığına göre; Kocamaz'ın aday olamamasının Mersin için bir kayıp olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

''Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın isminin verilmemesi düşündürücüdür. Bunu Kocamaz Bey düşünmelidir, İYİ Parti Genel Merkezi düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır? Bunları hep beraber göreceğiz. Bana göre siyasi hayatımızda Mersin açısından bir kayıp olmuştur. Tekraren söylüyorum gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim.''

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