Devlet Bahçeli'den flaş Burhanettin Kocamaz açıklaması: Gelin hep beraber olalım Mersin'i alalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın başvurusunun geç yapıldığı için kabul edilmemesini değerlendirdi.

CNN Türk'ten Ünal Kaya'nın canlı yayında aktardığına göre; Kocamaz'ın aday olamamasının Mersin için bir kayıp olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

''Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın isminin verilmemesi düşündürücüdür. Bunu Kocamaz Bey düşünmelidir, İYİ Parti Genel Merkezi düşünmelidir. Burada gerçekten bir ihmal mi vardır veya bir art niyet mi vardır veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır? Bunları hep beraber göreceğiz. Bana göre siyasi hayatımızda Mersin açısından bir kayıp olmuştur. Tekraren söylüyorum gelin hep beraber olalım bir daha helalleşelim.''

