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Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, kur farkı nedeniyle fırsatçıların yaptıkları zamlara dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli, kur farkı nedeniyle piyasadaki fırsatçıların yaptıkları zamlara ve fiyat artışına tepki göstererek hükümete çağrıda bulundu. MHP lideri, 'Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı. Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerde nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlaka deşifre edilmelidir.' dedi.

Bahçeli yerel seçimlerde ittifakla ilgili olarak, pazar günü Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında yaptığı konuşmadaki sözlerini tekrarlayarak, 'İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız.' dedi. Bahçeli, MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlı olduğunu da ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamaları:

MHP 50 milletvekili ile Meclis'te grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık. İftiracı çevreleri mahçup ettik, maskaraya çevirdik. Anket şirketlerinin uydurmalarına kulaklarımızı tıkadık. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların algı oyunlarına göğüs gerdik. Tek tek nok aldık, sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik ki, şaştılar, kaldılar, şoktan şoka girdiler. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.

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Kimsenin, hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin korumasına, kollamasına ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin sevgisi ve desteği yeter. Bedel ödetecek, diyet isteyecek anasının karnından doğmamıştır. Böylesi varsa alnını karışlarız.

Küresel ısınma, buzulların erimesi, çölleşme, orman alanlarının yok edilmesi, doğal afetler, iklim değişiklikleri insanlığı tehit eden temel meseleler arasındadır. Medyada 'Kırbaç Kasırgası' olarak isimlendirilen fırtınanın çok şükür ülkemizi teğet geçmesi de bizleri memnun etmiştir.

"KEMERLERİ SESİ ÇIKMAYAN MİLYONLAR MI DEVAMLI SIKACAKTIR?"

Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ve bölüşmeyi özümsememiş utanmazlardır. Stokçuluktan geçinen satılmışların durumu neyse, ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapanlar da aynıdır. Kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir insanlık anlayışları vardır. Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı. Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerde nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar, yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlaka deşifre edilmelidir.

CUMHUR İTTİFAKI

Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. İşimize bakacağız, eğer sabrımızı taşırırlarsa, bize tepeden bakarlarsa unutmasınlar ki biz de gafile söylenecek ne söz biter, ne tepki diner. Cumhur İttifakı, Türk milletinin ümididir.

İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 71 yorum
dayi bi git allahini seversen senin yuzunden tuttugum partiden nefret ettim
hayret bozuk saat gibi arada doğruyu söyleyebilmiş.
bide bunun için bastırsan. işte tam DEVLETSİN
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