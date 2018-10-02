Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli, kur farkı nedeniyle piyasadaki fırsatçıların yaptıkları zamlara ve fiyat artışına tepki göstererek hükümete çağrıda bulundu. MHP lideri, 'Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı. Vatandaşlarımız ne içelim ne yiyelim derdindeyken kurdaki artışları fırsata çevirenlerde nasıl bir ahlak anlayışı vardır. Stokçuluk yapanlar yabancı ülkelere sermaye kaçıranlar mutlaka deşifre edilmelidir.' dedi.

Bahçeli yerel seçimlerde ittifakla ilgili olarak, pazar günü Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında yaptığı konuşmadaki sözlerini tekrarlayarak, 'İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız.' dedi. Bahçeli, MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlı olduğunu da ifade etti.

Bahçeli'nin açıklamaları:

MHP 50 milletvekili ile Meclis'te grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık. İftiracı çevreleri mahçup ettik, maskaraya çevirdik. Anket şirketlerinin uydurmalarına kulaklarımızı tıkadık. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların algı oyunlarına göğüs gerdik. Tek tek nok aldık, sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik ki, şaştılar, kaldılar, şoktan şoka girdiler. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.