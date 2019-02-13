Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor.

CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor.

"ÇÜRÜK SKANDAL BİR BEYAN"

Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın “Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanı sıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir.

"TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR"

Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir.