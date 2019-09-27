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Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir" dedi.

Devlet Bahçeli'den İstanbul'daki depremle ilgili açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajları şöyle:

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem maalesef kaygıları tırmandırmış, korkuları tetiklemiştir. 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntı dün itibariyle yaşanmıştır.

Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir.

Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakârlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır.

Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü’nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir.

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Bahçeli'den deprem açıklamasıBahçeli'den deprem açıklaması
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Devlet Bahçeli deprem istanbul

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