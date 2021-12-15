Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir." dedi.

Bahçeli, OHAL tartışmalarına ilişkin ise, "Türkiye ekonomisiyle ilgili asılsız ve mesnetsiz açıklamaların, muhalefet saflarına döviz fiyatlarını dahil etme izansızlıklarının tarihi bir hata olduğunu yakında herkes görecektir. Ekonomideki konjoktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp OHAL'den bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur" açıklamasında bulundu.



