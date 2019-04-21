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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Bu olaydan memnuniyet duymak mümkün değil" dedi.

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalya dönüşünde verdiği molada kendisini izleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şehidimizin cenaze namazına katılmak için gitmiş olduğu Akkuzulu Mahallesinde karşı karşıya kaldığı olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin hele hele iktidar partisinden sonra Meclis'te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir.

"TEDBİRLERİ ALARAK GİTMESİ LAZIMDIR"

Ama bir bilgi olarak söylüyorum. Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı danışmanlarına sormalı parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır. Şimdi Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nde en son mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı 1260 oy almış, yüzde 73.30 oranında. CHP artı İYİ Parti ittifakı 169 oy yüzde 9, 83. Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var, bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere Mehmetçiğin cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz.

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