Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda 'Tunceli' ibaresinin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı aldı. 'Dersim' kararı kısa sürede tartışmalara yol açarken en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bu esnada Tunceli Belediye Meclisi’nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.

Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan “Tunceli” ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır.

Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır.

Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır.

Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir.

Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır.

Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır.



