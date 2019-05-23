HABER

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda 'Tunceli' ibaresinin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararına çok sert tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda 'Tunceli' ibaresinin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı aldı. 'Dersim' kararı kısa sürede tartışmalara yol açarken en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bu esnada Tunceli Belediye Meclisi’nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.

Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan “Tunceli” ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır.

Türkiye’de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır.

Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır.

Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir.

Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır.

Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır.

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklamaBahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama
Egemen Bağış: “BM reforma ihtiyaç duyuyor"Egemen Bağış: “BM reforma ihtiyaç duyuyor"
Anahtar Kelimeler:
MHP Tunceli komünist başkan Devlet Bahçeli Dersim

En Çok Okunan Haberler

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Diğer Haberler
Son dakika: Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıl hapis talebi

Canan Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

Türkiye'den Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı

Türkiye'den flaş Venezuela adımı!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan 'Dersim' kararı!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.