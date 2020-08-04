Devlet Bahçeli'den 'Muharrem İnce parti kuruyor' iddialarıyla ilgili açıklama

MHP lideri Bah\u00e7eli, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Siyasi ak\u0131l gayri milli olunca bu CHP'nin ba\u015f\u0131na gelmedik de kalmaz. Say\u0131n Muharrem \u0130nce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP y\u00f6netiminin kan\u0131na dokunuyor." dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Huawei Watch GT 2 Serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fa!K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan Hatay Baro Ba\u015fkan\u0131'na 'ge\u00e7mi\u015f olsun' telefonuE\u011fer bunlar\u0131 yapmazsan\u0131z ayaktaki bunyonlar b\u00fcy\u00fcyebilir! K\u00f6t\u00fc sonu engellemek i\u00e7in...