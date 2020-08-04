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Devlet Bahçeli'den 'Muharrem İnce parti kuruyor' iddialarıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 'Muharrem İnce parti kuruyor' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den 'Muharrem İnce parti kuruyor' iddialarıyla ilgili açıklama

MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...


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