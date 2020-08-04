Devlet Bahçeli'den 'Muharrem İnce parti kuruyor' iddialarıyla ilgili açıklama

MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor." dedi.

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