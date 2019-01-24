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Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce'ye sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Bahçeli, Muharrem İnce'nin, "Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak anlatmak olsa olsa zeka sorunudur" sözlerine yanıt verdi. Bahçeli, "Vay densiz vay, bekayı zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir, bu, çarkıfeleklerin üslubudur" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce'ye sert yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

31 Mart 2019’da inanıyorum ki Türkiye ehline teslim edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Belalar kol geziyorsa silip atacak direyet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır.

Ülkücü hareket korkusuzdur, vicdanlıdır, akıl doldudur…

İçinde bulunduğumuz zaman kesiti kutlu davamızın 3 önemli gelişmesinin yıl dönümüdür. Bunların ilki 9 Ocak 2019 ülkü ocaklarımızın kuruluşunun 50. yılıdır. Ülkü ocaklarımızın varlığı ile her daim iftihar ettik.

İkinci olarak 26 yıl önce partimizin ismi tekrar MHP olarak kabul görmüştü.

Beka yoksa belediye taş yığınıdır. 31 Mart seçimlerinin beka ile ne ilgisi vardır.

863 belediye başkan adayımızın seçilmesini, Cumhur İttifakı'nın zafere imza atmasını istiyoruz.

MUHARREM İNCE'NİN SÖZLERİNE SERT YANIT

Vay densiz vay, bekayız zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir, bu, çarkıfeleklerin üslubudur.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır.

Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız.

Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın. Alayının oyununu bozacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
dünyanın en boş ve gereksi insnı
bos siyasetcisin bahceli birak git artik
korkma bahçeli bu ülkenin ordusu var
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