Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce'ye sert yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

31 Mart 2019’da inanıyorum ki Türkiye ehline teslim edilecektir. Türkiye’nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Belalar kol geziyorsa silip atacak direyet vardır bu millette zalimler toplanıp yıkım için fırsat kolluyorsa hepsini def edecek hamiyet vardır heyecan vardır. Bunların hepsi buradadır bu salondadır.

Ülkücü hareket korkusuzdur, vicdanlıdır, akıl doldudur…

İçinde bulunduğumuz zaman kesiti kutlu davamızın 3 önemli gelişmesinin yıl dönümüdür. Bunların ilki 9 Ocak 2019 ülkü ocaklarımızın kuruluşunun 50. yılıdır. Ülkü ocaklarımızın varlığı ile her daim iftihar ettik.

İkinci olarak 26 yıl önce partimizin ismi tekrar MHP olarak kabul görmüştü.

Beka yoksa belediye taş yığınıdır. 31 Mart seçimlerinin beka ile ne ilgisi vardır.

863 belediye başkan adayımızın seçilmesini, Cumhur İttifakı'nın zafere imza atmasını istiyoruz.

MUHARREM İNCE'NİN SÖZLERİNE SERT YANIT



Vay densiz vay, bekayız zeka sorunu olarak görmek senin gibi mankurtların işidir, bu, çarkıfeleklerin üslubudur.