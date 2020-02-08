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Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya çok sert tepki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2020 14:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi. Bahçeli yaptığı açıklamada "'İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım' demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir. Akıncı’nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya çok sert tepki!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması konusunun, Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söyledi. Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi.

Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışına (Brexit) olumlu bakmadığını belirten Akıncı, "Alkışlarla karşılamadım, ama saygı göstermek zorundayız. Bundan sonra ülkenizi tek parça olarak tutabilecek misiniz, bilmiyorum. Bunda oldukça zorlanabilirsiniz" dedi.

TAYFUR SÖKMEN KİMDİR?

Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmiştir.


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MHP Devlet Bahçeli KKTC Mustafa Akıncı

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