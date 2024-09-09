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  4. Devlet Bahçeli'den 'Narin' tepkisi: Caniler en ağır bedeli ödemeli!

Devlet Bahçeli'den 'Narin' tepkisi: Caniler en ağır bedeli ödemeli!

09.09.2024 14:24
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Narin Güran'ın öldürülmesine tepki gösterdi. Bahçeli, "cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir" dedi.

Devlet Bahçeli'den 'Narin' tepkisi: Caniler en ağır bedeli ödemeli!

Narin Güran tüm Türkiye'nin gündeminde. Korkunç cinayet siyaset sahnesinde de konuşuluyor. Devlet Bahçeli hem Narin'in öldürülmesine tepki gösterdi hem de Tunceli'deki şehitlerimiz için baş sağlığı mesajı paylaştı.

Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

"19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir.

Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık’ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekânları cennet olsun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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